الوظائف المتاحة:
1- كبير محللي الميزانية – المدينة المنورة (تفاصيل).
2- مساعد رعاية مرضى – الرياض (تفاصيل).
3- ممرض أول – جدة (تفاصيل).
4- كبير التقنيين الطبيين – الرياض (تفاصيل).
5- مُحلل تطوير تقنيه المعلومات – المدينة المنورة (تفاصيل).
6- رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية / الحرجة – الرياض (تفاصيل).
7- أمين صندوق – الرياض (تفاصيل).
8- سكرتير أول – الرياض (تفاصيل).
9- طباخ ثانٍ – الرياض (تفاصيل).
10- صيدلاني سريري – المدينة المنورة (تفاصيل).
11- فني مواد معقمة – الرياض (تفاصيل).
12- فني أطراف اصطناعية – الرياض (تفاصيل).
.. وأخرى (تفاصيل).
طريقة التقديم:
– وللتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):
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