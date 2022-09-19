أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: 1- كبير محللي الميزانية – المدينة المنورة (تفاصيل).

2- مساعد رعاية مرضى – الرياض (تفاصيل).

3- ممرض أول – جدة (تفاصيل).

4- كبير التقنيين الطبيين – الرياض (تفاصيل).

5- مُحلل تطوير تقنيه المعلومات – المدينة المنورة (تفاصيل).

6- رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية / الحرجة – الرياض (تفاصيل).

7- أمين صندوق – الرياض (تفاصيل).

8- سكرتير أول – الرياض (تفاصيل).

9- طباخ ثانٍ – الرياض (تفاصيل).

10- صيدلاني سريري – المدينة المنورة (تفاصيل).

11- فني مواد معقمة – الرياض (تفاصيل).

12- فني أطراف اصطناعية – الرياض (تفاصيل).

.. وأخرى (تفاصيل). طريقة التقديم: – وللتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):

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