أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية: