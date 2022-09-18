أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
مدرس التمريض الإكلينيكي:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.
- رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- يفضل: الدراسات العليا في تعليم التمريض.
- الخبرة العملية: خبرة تقدمية لا تقل عن (6) سنوات بما في ذلك (2) سنوات خبرة أكاديمية حديثة في تعليم التمريض.
- للسعوديين: خبرة تقدمية لا تقل عن (4) سنوات بما في ذلك (2) سنوات خبرة أكاديمية حديثة في تعليم التمريض.
- خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.
مثقف ممرض السكري:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس العلوم في التمريض من منشأة معترف بها.
- مطلوب رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ.
- تسجيل ساري المفعول في الهيئة السعودية.
- شهادة المربي السكري.
- الخبرة العملية: تشمل الخبرة السريرية التي لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد التخرج ما لا يقل عن سنتين (2) كمربية ممرضة لمرضى السكري
- للسعودية: الحد الأدنى من ثلاث (3) سنوات من الخبرة السريرية بعد التخرج تشمل سنتين (1) على الأقل كمربية ممرضة لمرضى السكري
- خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.
- المسجّل الأمراض الجلدية – قسم طب الأسرة والمجتمع:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًّا.
- رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
المعرفة والمهارات المتخصصة:
- يجب أن يكون ضليعًا في مجال تخصصه الفرعي.
- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثًا هو مطلب أساسي.
- مهارات القيادة والاتصال الممتازة.
- القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتغيير الأولويات والمسؤوليات مستقرة عاطفيًّا وبصحة بدنية جيدة.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أنّ التقديم مُتاحٌ حاليًّا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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