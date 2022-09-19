أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: