أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي اعلى الجودة والتحسين المستمر Job
المهام والمسؤوليات العامة
- يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه
- يقدم الدعم للمديرين والإدارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية
- يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة
- يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة
- يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وحدة الأعمال
المؤهلات والخبرة:
- درجة البكالوريوس في الإدارة العامة أو الجودة أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات ذات الصلة
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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