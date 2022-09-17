أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي اعلى الجودة والتحسين المستمر Job

المهام والمسؤوليات العامة

يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه

يقدم الدعم للمديرين والإدارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية

يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة

يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة

يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وحدة الأعمال

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في الإدارة العامة أو الجودة أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات ذات الصلة

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

رابط التقديم (اضغط هنا)