أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل في إدارة تقنية المعلومات، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:
1- مهندس شبكات (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تقنيات مراكز المعلومات.
2- اختصاصي أول شبكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تقنيات الشبكات.
3- اختصاصي أول نظم البنية التحتية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تقنيات مراكز المعلومات.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حاليًّا وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/04هـ الموافق 2022/09/30م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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