أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل في إدارة تقنية المعلومات، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:



1- مهندس شبكات (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تقنيات مراكز المعلومات.

2- اختصاصي أول شبكات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تقنيات الشبكات.

3- اختصاصي أول نظم البنية التحتية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تقنيات مراكز المعلومات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًّا وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/04هـ الموافق 2022/09/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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