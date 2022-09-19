أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الشرقية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
قيادة مركز الخليج للأبحاث IT:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس / الماجستير في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- الشهادات المهنية: COBIT ، CRISC ، ISACA ، ITIL.
- خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في دور تدقيق تكنولوجيا المعلومات والامتثال.
- مدير مساعد الميزانية:
مؤهلات والخبرات:
- يفضل الحصول على درجة جامعية في العلوم المالية أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة على مستوى الماجستير.
- الشهادات المهنية: سيكون حامل ميثاق CFA و / أو شهادة FRM ميزة.
- خبرة: 5-7 سنوات في وظيفة الإبلاغ عن مخاطر السوق / السيولة لمؤسسة مالية قائمة
- معرفة عملية بالمشتقات ومنتجات الخزينة ومنهجية “القيمة المعرضة للخطر”
- معرفة عملية بتثمين المشتقات.
طريقة التقديم :
أوضح البنك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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