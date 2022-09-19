أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الشرقية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: قيادة مركز الخليج للأبحاث IT: المؤهلات والخبرات: