أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير الامتثال:
- درجة البكالوريوس في الهندسة.
- خبرة 13 سنة.
مهندس الامتثال:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية.
- الخبرة: 8 سنوات.
مهندس مشاريع تكنولوجيا المعلومات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو إدارة المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر، أو الهندسة الكهربائية، أو هندسة المشاريع، أو علوم الأعمال، أو إدارة الأعمال.
أخصائي نظم محاسبية:
- بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو خبرة أكاديمية ذات صلة.
مهندس موثوقية:
- درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية.
طريقة التقديم:
وأوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً