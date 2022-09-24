وظائف شاغرة لدى شركة علم

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها.

التعليم العالي وخبرة 5- 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار.

رابط التقديم:

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)