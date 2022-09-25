وظائف شاغرة لدى شركة STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مُشرف الإدارة الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- محلل أول الاتصالات التسويقية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- مشرف مراقبة مالية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي موازنة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مشرف العلاقات الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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