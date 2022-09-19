أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
مدير التحول
الوصف الوظيفي
- إدارة والتحكم في جميع الأنشطة داخل المنشأة والمناوبة المعينة.
- ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية في المنشأة.
- حل المشكلات بشكل صحيح واستكشاف المشكلات وإصلاحها فور ظهورها دون توجيه من الإدارة.
- تنفيذ اجتماع “حوار الأداء”.
- إدارة جمع البيانات في الوقت المناسب لتحديث مقاييس العمليات ، لدعم مدير المنشأة لمراجعة الأهداف والمقاييس.
- مراقبة KPI والأهداف ، وتحديد خطط العمل التصحيحية لضمان استيفاء جميع المقاييس.
المؤهلات والمهارات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- يطور المواهب
- يتواصل بفاعلية
- التحلي بالمرونة
- التركيز على العملاء
رابط التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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