أعلنت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في مختلف التخصصات، (منها وظائف لا تشترط الخبرة)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: