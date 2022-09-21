بدأ اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة بالمراتب “السادسة” و “التاسعة”، حيث يتم التسجيل عبر منصة التوظيف (جدارة+).

الوظائف الشاغرة

ويستطيع الحاصلون على الدرجات العلمية والتخصصات المناطقة (بكالوريوس فأعلى) لشغل الوظائف عن طريق التعاقد الرسمي وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على النحو التالي:

أخصائي شؤون مناطق مساعد (المرتبة 6 – عدد 1 – للرجال).

أخصائي بحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة – عدد 2 – للنساء).

أخصائي بحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة – عدد 3 – للرجال).

أخصائي شؤون مناطق مساعد (المرتبة التاسعة – عدد 3 – للرجال).

طريقة التقديم

ويتم التقديم من اليوم الأربعاء عبر منظومة التوظيف جدارة: https://bit.ly/3oD21Ut، ويستمر حتى الأحد الموافق 29 صفر.