وظائف في البنك الإسلامي للتنمية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 14 وظيفة بعدة مجالات بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.