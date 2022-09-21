أعلنت المديرية العامة لـ الجوازات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

المؤهل المطلوبة:

وبحسب الجوازات، المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديه مؤهل أعلى (دبلوم، بكالوريوس).

التخصصات المطلوبة:

أما التخصصات المطلوبة في وظائف الجوازات فهي كما يلي:

– اللغة الإنجليزية.

– الأمن السيبراني.

– شبكات الحاسب الآلي.

– برمجة الحاسب الآلي.

– الدعم الفني.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– علم المعلومات.

– فني التمديدات الكهربـائية.

– فني إلكترونيات.

– فني تبريد وتكييف.

– فني الأنظمة الهيدروليكية.

– فني أنظمة السلامة.

– فني أنظمة الحريق.

– فني كاميرات.

– الإمداد والتموين.

– الموارد البشرية.

– القانون.

– الشريعة.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة المالية.

– المحاسبة.

– الحج والعمرة.

– تحليل البيانات.

– التطوير والتنظيم الإداري.

– إدارة المخاطر.

– اللغة الأوردو.

– اللغة الاسبانية.

– اللغة الصينية.

– اللغة اليابانية.

– اللغة الفرنسية.

– اللغة الروسية.

– اللغة البنغالية.

شروط وظائف الجوازات:

أما الشروط فهي كما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

5- أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

6- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

7- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم:

ويبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ الموافق 2022/09/29م.

طريقة التقديم:

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنا.