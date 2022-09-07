أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف تقنية شاغرة في عدة مجالات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض- وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

1- محلل نظم معلومات جغرافية:

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس فما اعلى في نظم المعلومات الجغرافية. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تحليل الصور الجوية والفضائية وبرمجياتها. تنفيذ أعمال التثليث الجوي والفضائي. دمج الصور الأبيض والأسود pan sharpening. إنتاج الصور المصححة والمقومة عموديًّا.

2- أخصائي اختبار الاختراقات:

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة. المعرفة بمبادئ اختبارات الاختراق وأساليبه وكيفية تطبيق أفضل ممارساته. القدرة على تطبيق محاولات اختراق لأنظمة الحاسبات والشبكات والمنشآت المادية باستخدام أساليب تهديد واقعية لتقييم حالتها الأمنية وكشف الثغرات المحتملة. إعداد تقارير نتائج اختبارات الاختراق والتقييم لنقاط الضعف شاملًا مستوى الخطر، واقتراحات المعالجة، وكافة التفاصيل التقنية اللازمة.

3- أخصائي مخاطر الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة. المعرفة بأفضل الممارسات في منهجيات إدارة مخاطر الأمن السيبراني في بيئات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية. القدرة على تحديد وتوثيق منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني في الهيئة. القدرة على تحديد مخاطر الأمن السيبراني للهيئة وتقييمها وإدارتها لحماية أصولها المعلوماتية والتقنية وفقًا لسياسات والإجراءات المعتمدة في الهيئة، وكذلك القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

4- مقيم ضوابط الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة. القدرة على تحليل ضوابط الأمن السيبراني وتقييم فاعليتها. إجراء مراجعات الأمن السيبراني، وتحديد الثغرات الأمنية لدعم ضوابط الامن السيبراني. مراجعة سجلات المخاطر للتأكد من أن مستوى المخاطر لكل تطبيق ونظام وشبكة يقع ضمن الحدود المقبولة.

5- أخصائي الالتزام في الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة. قياس نسبة الالتزام. المراجعة الدورية لإستراتيجية وسياسات ومعايير الأمن السيبراني. العمل مع أصحاب المصلحة لحل حوادث الأمن السيبراني وقضايا الثغرات في الالتزام. العمل مع الإدارات الداخلية لتحقيق وتطبيق معايير الأمن السيبراني بالهيئة بالشكل الامثل.

6- أخصائي أمن سيبراني:

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة. المعرفة بمبادئ الأمن السيبراني وحماية البيانات، والأنظمة المستخدمة في حماية الشبكة. القدرة على ربط بيانات الحوادث الأمنية لتحديد الثغرات وطرق معالجتها. القدرة على وصف وتحليل حركة المرور على الشبكة، لتحديد الأنشطة الشاذة والتهديدات المحتملة لموارد الشبكات.

رابط التقديم:

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