أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف تقنية شاغرة في عدة مجالات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض- وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
1- محلل نظم معلومات جغرافية:
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس فما اعلى في نظم المعلومات الجغرافية.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تحليل الصور الجوية والفضائية وبرمجياتها.
- تنفيذ أعمال التثليث الجوي والفضائي.
- دمج الصور الأبيض والأسود pan sharpening.
- إنتاج الصور المصححة والمقومة عموديًّا.
2- أخصائي اختبار الاختراقات:
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة.
- المعرفة بمبادئ اختبارات الاختراق وأساليبه وكيفية تطبيق أفضل ممارساته.
- القدرة على تطبيق محاولات اختراق لأنظمة الحاسبات والشبكات والمنشآت المادية باستخدام أساليب تهديد واقعية لتقييم حالتها الأمنية وكشف الثغرات المحتملة.
- إعداد تقارير نتائج اختبارات الاختراق والتقييم لنقاط الضعف شاملًا مستوى الخطر، واقتراحات المعالجة، وكافة التفاصيل التقنية اللازمة.
3- أخصائي مخاطر الأمن السيبراني:
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة.
- المعرفة بأفضل الممارسات في منهجيات إدارة مخاطر الأمن السيبراني في بيئات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية.
- القدرة على تحديد وتوثيق منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني في الهيئة.
- القدرة على تحديد مخاطر الأمن السيبراني للهيئة وتقييمها وإدارتها لحماية أصولها المعلوماتية والتقنية وفقًا لسياسات والإجراءات المعتمدة في الهيئة، وكذلك القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
4- مقيم ضوابط الأمن السيبراني:
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة.
- القدرة على تحليل ضوابط الأمن السيبراني وتقييم فاعليتها.
- إجراء مراجعات الأمن السيبراني، وتحديد الثغرات الأمنية لدعم ضوابط الامن السيبراني.
- مراجعة سجلات المخاطر للتأكد من أن مستوى المخاطر لكل تطبيق ونظام وشبكة يقع ضمن الحدود المقبولة.
5- أخصائي الالتزام في الأمن السيبراني:
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة.
- قياس نسبة الالتزام.
- المراجعة الدورية لإستراتيجية وسياسات ومعايير الأمن السيبراني.
- العمل مع أصحاب المصلحة لحل حوادث الأمن السيبراني وقضايا الثغرات في الالتزام.
- العمل مع الإدارات الداخلية لتحقيق وتطبيق معايير الأمن السيبراني بالهيئة بالشكل الامثل.
6- أخصائي أمن سيبراني:
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي / تقنية المعلومات ذات الصلة.
- المعرفة بمبادئ الأمن السيبراني وحماية البيانات، والأنظمة المستخدمة في حماية الشبكة.
- القدرة على ربط بيانات الحوادث الأمنية لتحديد الثغرات وطرق معالجتها.
- القدرة على وصف وتحليل حركة المرور على الشبكة، لتحديد الأنشطة الشاذة والتهديدات المحتملة لموارد الشبكات.
رابط التقديم:
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