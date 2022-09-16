أعلنت أسرة الشابة الإيرانية مهسا أميني، وفاتها بعدما رقدت في المستشفى إثر دخولها في غيبوبة بسبب اعتداء قوات الأمن عليها.

وحسب قناة “العربية”، أكدت العائلة المكلومة أنها لن تتنازل عن حق ابنتها الراحلة، لافتة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسببين في قتلها.

تفاصيل الواقعة:

وقامت شرطة “الأخلاق” في طهران، بالاعتداء على الشابة مهسا أميني بحجة ارتدائها “حجابًا غير لائق”.

وبحسب التقارير المنشورة، اعتقلت الشرطة أميني، مساء الثلاثاء الماضي، قرب محطة مترو “شهيد حقاني”، عندما كانت برفقة شقيقها.

وتعرضت الضحية للعنف أثناء احتجازها لدى الشرطة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتعلن عائلتها وفاتها اليوم بسبب تلف شديد في الدماغ وضرب مبرح تعرضت له في مركز احتجاز بالعاصمة الإيرانية طهران.

احتجاج المعتقلات الأخريات على حالتها:

من جهتها، زعمت الشرطة أن الفتاة عانت فجأة من مشكلة في القلب وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأوضحت تقارير أن مسؤولي المعتقل تجاهلوا وضع الشابة، إلا أن احتجاج سائر المعتقلات أجبرهم على نقلها إلى المستشفى حيث أصيبت بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وفق الأطباء.