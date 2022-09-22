توفي صباح اليوم الفنان المصري هشام سليم بعد معاناة مع مرض السرطان، وذلك عن عمر ناهز 64 عامًا.

سبب الوفاة

وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، أن وفاة هشام سليم جاءت نتيجة إصابته بمضاعفات خطيرة إثر معاناته من سرطان الرئة.

موعد الجنازة

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصر اليوم

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وولد الفنان هشام سليم في 24 يناير عام 1958، والده هو رئيس النادي الأهلي الأسبق الكابتن صالح سليم، والذي شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام أشهرها “الشموع السوداء”، أما شقيقه فهو خالد سليم، زوج الفنانة المصرية يسرا.

وكانت آخر أعمال هشام سليم مشاركته كضيف شرف، في فيلم موسى، الذي عُرض عام 2021، وضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: كريم عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، صلاح عبد الله، أحمد حاتم، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.