كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أنه من المتوقع تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لعدة أيام بداية من الفترة المقبلة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مساء اليوم الخميس.

وكان قصر باكنجهام، أعلن مساء اليوم، وفاة ملكة بريطانيا عن عمر ناهز الـ96 عامًا بعد أن حكمت المملكة المتحدة لمدة 70 عامًا.

وقالت صحيفة Express الإنجليزية إن مباريات الدوري الإنجليزي ستؤجل خلال فترة الحداد على وفاة الملكة البريطانية والمتوقعة لمدة 10 أيام بالفترة المقبلة أو ربما أكثر من ذلك.

الأندية الإنجليزية تُعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

يذكر أن أندية ” آرسنال وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي” قدمت برقيات التعازي للشعب البريطاني في وفاة الملكة البريطانية، كذلك وقف لاعبو مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني قبل انطلاق مباراة الفريقين، اليوم دقيقة حداد على وفاة الملكة البريطانية.

وكانت تقارير إنجليزية ذكرت أن مباريات الدوري الإنجليزي وجميع الأنشطة الرياضية في بريطانيا ستتوقف بداية من الغد الجمعة.

يذكر أن آرسنال كان فاز مساء اليوم على نادي زيوريخ السويسري بهدفين لهدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي عن مرحلة دور المجموعات.