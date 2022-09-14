توفي رجل في مدينة طنطا شمال مصر، عقب إجراء عملية تكميم المعدة داخل إحدى المستشفيات الخاصة، نتيجة حدوث نزيف ومضاعفات له.

وفتحت نيابة طنطا، في محافظة الغربية، تحقيقًا عاجلًا عقب اتهام أسرة المتوفي للطبيب بالتسبب في وفاته، وتحرير محضر رسمي ضده.

تفاصيل الوفاة ترويها الزوجة

وقالت زوجة المتوفي إن زوجها كان وزنه قرابة 150 كجم، وهناك من نصحوه بعمل تلك العملية مؤكدين أنها سهلة وستحدث نقلة كبيرة في وزنه، وأنها ليست إلا ساعات بسيطة وسيخرج على قدميه.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية”: إنه بعد إجراء العملية بيومين دخل المريض في مضاعفات خطيرة حتى توفي بعد 22 يومًا تقريبًا”.

وطالبت النيابة الطبيب المسؤول عن العملية للتحقيق معه، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لمعرفة سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان هناك إهمال طبي حدث أثناء العملية من عدمه.

كما طالبت بـ”سرعة عمل التحريات حول الواقعة، والتأكد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا، وأمرت النيابة بالتحفظ على كافة الأوراق العلاجية الخاصة بالمتوفى.

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد حسين، إن أهل المتوفي لم يقدموا شكوى إلى النقابة حتى الآن ولا يمكنها التحقيق مع الطبيب إلا بعد الشكوى.

ما هو تكميم المعدة ؟

يذكر أن عملية تكميم المعدة عبارة عن استئصال جزء كبير من المعدة بحيث يبقى جزء صغير يُشبه الأنبوب أو ثمرة الموز باستخدام المنظار.

ويساعد استئصال جزء كبير من المعدة على تقليل إفراز هرمون الجوع، كما أن حجم المعدة الصغير يساعد على تقليل كميات الطعام المتناولة في الوجبة الواحدة، مما يساعد على فقدان الوزن مع الوقت شريطة اتباع تعليمات الطبيب باتباع النظام الغذائي، وممارسة التمارين الرياضي.