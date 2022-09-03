حذر الدكتور محمد بلغيث، استشاري القلب بمستشفى الحرس الوطني، من وقوع حالات وفاة بين فئة الأطفال والشباب بسبب الإفراط في تناول مشروبات الطاقة.

استشاري القلب د. محمد بلغيث: للأسف لدينا حالات وفاة بين الشباب والأطفال بسبب الإفراط في تناول مشروبات الطاقة @MBalghith#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/4ByFdttDQN — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 3, 2022

مخاطر صحية:

وقال خلال حواره إلى برنامج MBC في أسبوع على قناة MBC إن كثرة تناول هذه المشروبات يسبب الكثير من المخاطر الصحية والأضرار على مختلف أجهزة الجسم.

وأشار بلغيث إلى وجود أضرار عصبية جراء تناول هذه المشروبات تشمل القلق وعدم الاتزان والتوتر وكذلك مشكلات في التفكير والذاكرة.

التهابات وتقرحات:

وأضاف أنها قد تؤدي إلى وجود التهابات وتقرحات في جدار المعدة حال تناولها على معدة فارغة، بجانب زيادة نسبة الحموضة.

وحذر بلغيث من أضرار هذه المشروبات على القلب من خلال ما يمكن أن تؤدي إليه من زيادة في كهرباء القلب وتوقف عضلة الضخ ومن ثم الوفاة.