لا يزال جمهور نادي الهلال يترقب آخر تطورات مفاوضات النادي مع المدافع علي البليهي وذلك قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي في الأول من أكتوبر المقبل.

بعض الأنباء كانت أشارت إلى أن الاتحاد والنصر مهتمان بضم البليهي، مع قيامه بالتفاوض سرًا مع النصر، مما دفع رفيع الشهراني، وكيل أعمال المدافع الهلالي للرد على هذه الادعاءات.

وكيل علي البليهي يرد

وقال رفيع الشهراني عبر حسابه في “تويتر” : “مُصيبة.. إذا المخرج صدق أن الفيلم الذي أخرجه، بأنه حقيقة”، معلقًا على أن ما تم تداوله هو مجرد شائعات ولا تمت للواقع بصلة.

ودخل البليهي الفترة الحرة يوم 28 أغسطس الماضي أي أنه يحق له التوقيع على عقود انضمامه إلى أي فريق آخر، دون العودة إلى مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل.

ويرغب البليهي في نيل عرض مالي سنوي أكبر من 4 ملايين ونصف المليون ريال كما يريد عقدًا بمدة أكبر من موسم للتجديد.

ويلعب البليهي مع الهلال منذ 2017، قادمًا من الفتح، حيث حصل مع زعيم العاصمة الرياض، على 9 بطولات رسمية، محليًا وقاريًا.