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متحدثًا عن وضع الاتحاد قبل مواجهة النصر

وليد الفراج: حتى رئيس الاتحاد مصاب !

2022-09-30 الساعة 11:33
وليد الفراج: حتى رئيس الاتحاد مصاب !
المواطن - محمد سمعه

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تحدث الإعلامي وليد الفراج عن الإصابات التي يُعاني منها الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قبل مواجهة نادي النصر بعد غد الأحد في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الإصابات مصدر قلق:

ويُعاني الاتحاد من إصابة كل من البرازيلي رومارينيو والأنجولي هيلدر كوستا بجانب إصابة المدافع المصري أحمد حجازي. وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة في برنامجه “أكشن مع وليد”: “كان الله في عون العميد حتى أنمار الحائلي رئيس النادي مصاب، أخبرني بمعاناته من تمزق في الدرجة الثالثة”.
أنمار الحائلي
الحائلي – المصدر @ittihad
وفي سياق آخر، المدربان الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر والبرتغالي نونو سانتو مدرب أصفر جدة يخوضان المباراة ولكل منهما هدفه في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لضمان التفوق الفني والنفسي خلال المباريات القادمة في دوري روشن. الاتحاد يحل ثالثًا في جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مواجهة النصر برصيد 10 نقاط، أما النصر فرابعًا برصيد 9 نقاط. وكانت آخر مباراتين بين الفريقين، شهدت فوز العميد في الرياض بثلاثية لهدف وفاز في جدة بثلاثية دون رد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.
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