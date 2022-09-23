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قائد يركز على تحصيل النتائج وحل المشاكل

ولي العهد أقنع بوتين بإطلاق الأسرى رغم التعقيدات

2022-09-23 الساعة 5:28
ولي العهد أقنع بوتين بإطلاق الأسرى رغم التعقيدات
المواطن - الرياض

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=قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن ولي العهد تمكن من إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إطلاق الأسرى مبادرة إنسانية رغم التعقيدات.
وأضاف وزير الخارجية، خلال لقائه مع قناة العربية اليوم الجمعة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان نشطًا على المسرح العالمي منذ وقت طويل وظهر كقائد يركز على تحصيل النتائج وحل المشاكل، وهذا ما أكسبه احترامًا كبيرًا من قادة الدول الأخرى.

مكالمة ولي العهد وبوتين: 

وكان ولي العهد أجرى، اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس بوتين، أكد خلاله استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة، ومن جانبه قدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال شكره لولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.
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