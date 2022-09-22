هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

وسأل سموه في برقية بعثها لسمو ولي العهد، الباري جل وعلا أن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمؤازرة سمو ولي العهد الأمين، وأن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية.

كما هنأ الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بهذه المناسبة.

وعبر في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، سائلاً الله عز وجل أن يكتب لجهود سمو ولي العهد التوفيق والسداد والنجاح وللشعب السعودي المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.