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ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي

#محمد_بن_سلمان #السعودية
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تركي آل الشيخ يطلق برنامج سعودي آيدول

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#سعودي_آيدول @mbc1
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2h

وظائف شاغرة لدى شركة علم
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22 سبتمبر

من قديم عزِّها لحاضر غِناها
ومن صحاري أرضها لعالي سماها
٩٢ عام و #أداؤنا_خفاق ، ما تزيده السنين إلا رفعةً وعزمًا متينًا.

2h

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أمطار غزيرة وبرد على محافظة الجائزة
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حصاد اليوم
كما التقى بوزير الخزانة والمالية التركي

ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي

2022-09-24 الساعة 9:37
ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم، متحدث الرئاسة التركي الدكتور إبراهيم كالن، ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي السيد نور الدين نباتي. ونقل الدكتور كالن تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما حمله سموه – حفظه الله – تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لفخامته. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان.
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