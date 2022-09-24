ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم، متحدث الرئاسة التركي الدكتور إبراهيم كالن، ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي السيد نور الدين نباتي. ونقل الدكتور كالن تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما حمله سموه – حفظه الله – تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لفخامته. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان.

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