صدر قرار بتعيين الإعلامي الزميل ياسر الشمراني مديراً لإذاعة MBC FM.

صحيفة “المواطن” تهنئ الشمراني وتتمنى له مزيداً من النجاحات في حياته العملية.

التهاني والتبريكات

وانهالت التهاني والتبريكات للزميل الشمراني، حيث غرد وهيب الدخيل بقوله “أبارك للزميل الخلوق الأستاذ ياسر الشمراني، بمناسبة تعيينه مدير إذاعة MBC FM، يزهابك المنصب وأنت أهل له ، كل الأمنيات لك بالتوفيق”.

وقالت هناء الركابي “يستاهل وألف مبروك بالتوفيق يارب”.

كوادر محترفة

وعلق عيسى المغربي بقوله”ما شاء الله تبارك الله ألف ألف مبروك يستاهل”.

وغرد عبدالله الغنمي بقوله “يستاهل ياسر .. MBC-FM تقدم عمل مختلف بكوادر محترفة”.