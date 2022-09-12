أعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رغبته في رؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي محترفًا في الدوري السعودي للمحترفين بالفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الهلال والنصر سعيا لضم رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، في ظل رغبة اللاعب البرتغالي الرحيل عن صفوف اليونايتد.

ميزة قدوم كريستيانو رونالدو لـ الدوري السعودي

وتحدث المسحل لـ صحيفة The Athletic البريطانية قائلًا: “لا شك أحب رؤية رونالدو في الدوري السعودي، حضوره سيعطي رد فعل إيجابي عن الكرة السعودية وصدى إعلامي كبير حول العالم عن الكرة في المملكة، رونالدو بلا شك لاعب سطر تاريخًا في كرة القدم ونموذج حقيقي للاعب المحترف”.

وأضاف المسحل: ” ربما تكون الصفقة غالية الثمن لكن الكثير من الأندية السعودية لديها القدرة المالية، لم لا ؟!، أحب بالطبع وجود رونالدو في الدوري السعودي”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ سبتمبر من العام الماضي حيث جاء للفريق الإنجليزي بعد نهاية عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.