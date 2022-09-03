مازال السائق السعودي وحامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي يواصل بدايته المثالية في رحلة الدفاع عن لقبه بعد تصدره الترتيب العام للسائقين في الجولة الرابعة في إسبانيا بفارق مريح عن منافسيه متوجهًا إلى خامس جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري للراليات القصيرة، باها بولندا رفقة ملاحه الإيرلندي مايكل اور على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

مرحلتان للسباق:

ويتألف السباق من مرحلتين تنقسم كل منهما إلى عدة مراحل انتقائية بمجموع مسافة قدرها 491.30 كيلومترًا لمدة ثلاثة أيام. ففي اليوم الأول ستقام المرحلة التأهيلية بمسافة 7,50 كيلومترات، ويستمر السباق في اليوم الثاني حيث تبلغ مسافتها الكلية 440.30 كيلومتراً وفي اليوم الثالث والأخير، ستكون المسافة هي الأقصر بين المراحل حيث تبلغ مسافتها الإجمالية 51.00 كيلومتراً فقط عبر مسارات حصوية تقنية خادعة تتسم بالسرعة في مدينة تشيتشين، عاصمة مقاطعة بوميرانيا فويفود غرب بولندا.

ومع تبقي 3 جولات من نهاية الموسم، يتطلع سفير رياضة المحركات السعودية في توسيع الصدارة وتحقيق فوزه الثاني لهذا الموسم في باها بولندا الذي يشارك فيه للمرة الثانية في مسيرته الإحترافية على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات ومن تجهيز فريق “اوفردرايف” للسباقات البلجيكي.

جهوزية تامة:

وأكد البطل العالمي يزيد الراجحي عن جهوزيته التامة للجولات المتبقية من البطولات الأخرى التي يشارك فيها بجانب كأس العالم كبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC بجولتين متبقيتين في إسبانيا والمغرب وبطولة تويوتا السعودية التي ستنطلق أولى جولاتها في سبتمبر من منطقة عسير.

ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وقال الراجحي: “أتطلع لخوض سباق بولندا، وكالعادة ستكون المنافسة محتدمة بيني وبين أصحاب الأرض ومع أنني متقدم بفارق مريح في الترتيب العام لكأس العالم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي مع مساعدي مايكل أور حيث سنتبع الإستراتيجية والتخطيط المناسبين لنا سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.

تضاريس الراليات الأوروبية:

وأكمل: “أحب التسابق على تضاريس الراليات الأوروبية فهي في غاية المتعة والحماس كما أنها مليئة بالمفاجآت بنفس الوقت لأن جميع مساراتها صعبة وخادعة، ولكن في بولندا دائماً يختلف الأمر، فبولندا تتميز بمسارات أكثر صعوبة مليئة بالحفر والمطبات والأخاديد عن غيرها لذلك أتوقع سباقاً مشوقا وأكثر تحدياً في بولندا مثل العام الماضي حيث كانت مشاركتي الأولى فهي من السباقات التي تقام تحت الأجواء الماطرة وعلى المسارات الموحلة والمتعرجة المليئة بالنتوءات، ففي هذا العام لا نتوقع هطول الأمطار ولكن في نهاية الأمر لدي خلفية أكبر من ذي قبل وأنا أتطلع لها”

وأضاف الراجحي: “منذ بداية الموسم وأنا أضع أهدافي نصب عيني لذا علينا أن ننهي ما بدأناه بداية هذا الموسم. أنا متأكد بأنه سيكون موسمًا رائعًا لنا بحول الله فأنا في طريقي للفوز بلقبي العالمي الثاني”.