وثق مقطع فيديو نجاة طفلة من الموت في آخر لحظة بعد نزولها من حافلة المدرسة.

لو لا لطف الله ثم يقظة سائق الحافلة لحدثت الكارثة

سائق ينقذ طفلة من الدهس في آخر لحظة. @Nasser7g7

معلومة مهمة:

تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل = 3000 ريال وتصل 6000 ريال 🔥 pic.twitter.com/IP0IG4Iy8j — طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 19, 2022

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، يقظة سائق الحافلة المدرسية، وإنقاذه الطالبة قبل اصطدام سيارة أخرى بها خلال عبورها إلى المنزل بعد نزولها من الحافلة.

وكان سائق الحافلة يتابع الطفلة وخلال عبورها لمنزلها أسرع وأمسك بها قبل اصطدام سيارة بها كانت تسير بجوارها.

مسؤولية من ؟

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من قبل المتابعين، وبعضهم أرجع الخطأ لسائق الحافلة لوقوفه بمكان خاطئ بحسب زعمهم، وكتب خالد: “صاحب الجيب وصاحب سيارة الشحن يجب معاقبتهما أشد العقاب والغرامات”، وكتب حساب باسم غيث:الحمد لله على سلامتها، لم ألاحظ رفع علامة التوقف، أيضا ينبغي تشغيل إشارات التنبيه، وأيضا أن يأخذ أقصى اليمين”.

وكتب محمد الحربي: “موقف الباص خطأ، وفي حالة النزول بهذه الطريقة إما أن يستقبلهم حارس المدرسة أو ينزل صاحب الباص ويكشف لهم الطريق ويسمح لهم بقطع الشارع”.