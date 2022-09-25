ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية واس تحصد 3 جوائز تميز قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.