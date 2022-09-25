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حصاد اليوم
مدينتا أبها والباحة الأدنى

ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية

2022-09-25 الساعة 10:08
ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية
المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد في المملكة. وأوضحت الأرصاد، في تغريدة على “تويتر”، أن مدينة ينبع سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ42 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ41 درجة مئوية ثم المدينة المنورة بـ40 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض،القصيم والمدينة المنورة,في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان،عسير،الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية - المواطن

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