أعلنت منصة يوتيوب أنها ستتيح لصانعي المحتوى، عبر ميزة “شورتس”، فرصة جني المال، اعتبارًا من العام المقبل، تمامًا كخدمة نشر الفيديوهات، بشكلها الأساسي على المنصة.

منافسة التيك توك:

ويرى مراقبون أن هذه الخدمة تنافس تيك توك، في مجال مقاطع الفيديوهات القصيرة، وستسمح للملايين من جني المال، مما قد يقلّص من نفوذ تيك توك.

وفي إطار الترويج للفكرة الجديدة، قالت يوتيوب: إن ميزة شورتس ستقدّم لصناع المحتوى 45 في المائة من الإيرادات على أن يحتفظ الموقع بالباقي.

ثورة بالمجال:

وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في مجال المواد الفيلمية القصيرة واحتمالية انتقال المبدعين من تيك توك إلى يوتيوب.

ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن يوتيوب تحاول الحفاظ على موقعها كأقدم منصة مرئية يستخدمها أكثر من مليار و500 مليون متابع، مع الأخذ بعين الاعتبار الشعبية الجديدة لـ”تيك توك” التي تؤرق بقية المنصات.