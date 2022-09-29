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تم فسخ العقد بالتراضي

يوسف بلايلي يرحل عن بريست رسميًا

2022-09-29 الساعة 6:18
يوسف بلايلي يرحل عن بريست رسميًا
المواطن - الرياض

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أعلن نادي بريست الفرنسي عن فسخ عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري يوسف بلايلي رسميًا، اليوم الخميس.

رحيل يوسف بلايلي

وذكر نادي بريست: “بعد طلب يوسف بلايلي الموجه إلى المدير الرياضي جريجوري لورينزي، تم الاتفاق على إنهاء العقد الذي كان ملزمًا بهم حتى 30 يونيو المقبل، ونتمنى للاعب حظًا سعيدًا”. وأوضح لورينزي، في بيان النادي الرسمي أن بلايلي شعر بمعاناة يومية؛ نظرًا لابتعاده عن عائلته، ولذلك كان من الصعب عليه الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.  
يوسف بلايلي
بلايلي
وتابع المدير الرياضي للنادي تصريحاته قائلًا: “كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة لا تهمنا أو لا تحتاج إلى التوسع فيها.. أهم شيء اليوم هو الوضع الرياضي للفريق”. وكان يوسف بلايلي صاحب الـ30 عامًا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريست الفرنسي في شهر يناير الماضي، قادمًا من قطر القطري.
يوسف بلايلي
بلايلي – المصدر @fifacom_ar

اهتمام سعودي

وسبق أن خاض بلايلي تجربة في الملاعب السعودية عن طريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وارتبط اسمه بأكثر من ناد سعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، ومنهم؛ الهلال والتعاون.
يوسف بلايلي
بلايلي
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