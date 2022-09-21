قال يوسف خميس، نجم المنتخب السابق، إن تأهل الأخضر لدور الـ16 في كأس العالم سيكون صعبًا، متمنيًا أن يقدم اللاعبون أداء مشرفًا في البطولة.

الاحتياج الهجومي

وأوضح خميس في تصريحاته لبرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، “واقعيًا يبدو التأهل لدور ثمن النهائي صعبًا، وعلينا تحقيق نتائج جيدة”.

ولفت إلى أن السبب هو أن غالبية الفريق لا يلعب ويحتاج الأخضر إلى مهاجمين، مشيرًا إلى أنه عند النظر إلى كأس العالم عام 1994 سنجد المهاجمين هم ماجد عبدالله، فهد المهلل، سعيد العويران، وسامي الجابر، كما كانت الحلول في الوسط ممتازة.

وكانت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة بقطر، وضعت السعودية في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ الأخضر مباراته الأولى في 22 نوفمبر، أمام المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986.