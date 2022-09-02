أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تعاقده مع يوسف عنبر نجم الراقي والمنتخب السعودي الأسبق، كمستشار فني للفريق الكروي الأول، وذلك في إطار خطة الإصلاحات الإدارية للقطاع الكروي في النادي.

المهام الجديدة لـ يوسف عنبر:

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي أن عنبر سيكون ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل كما سيقود مؤقتًا في مباراة الخلود يوم الاثنين المقبل في دوري يلو، وذلك حتى إنهاء إجراءات ضم المدرب الجديد للفريق الأول.

وتمت إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي بسبب سوء نتائج الفريق معه، حيث تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في نصف الموسم الماضي خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي بسبب سوء النتائج لكنه لم ينجح في إبقاء الراقي في الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2021/ 2022.

وكانت وزارة الرياضة قررت أول أمس الأربعاء تكليف وليد معاذ برئاسة الأهلي مؤقتًا بعد قبول استقالة ماجد النفيعي بسبب سوء أوضاع الفريق الأول بالراقي بعد الهبوط لدوري يلو.