سيقود المدرب الوطني المؤقت يوسف عنبر مباراة الأهلي اليوم أمام نادي العروبة في الجولة الرابعة من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

وكان الراقي تعاقد مع عنبر يوم الجمعة 2 سبتمبر كمستشار فني للفريق الكروي الأول، وذلك في إطار خطة الإصلاحات الإدارية للقطاع الكروي في النادي.

يوسف عنبر مدربًا مؤقتًا ومستشارًا فنيًا

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي أن عنبر سيكون ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل كما قاد مباراة الخلود يوم الاثنين الماضي في دوري يلو، كذلك سيقود مباراة العروبة اليوم حتى كشف الستار عن اسم المدرب الجديد للراقي خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

وتمت إقالة المدرب سيبولدي بسبب سوء نتائج الفريق معه، حيث تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في نصف الموسم الماضي خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي بسبب سوء النتائج لكنه لم ينجح في إبقاء الراقي في الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2021/ 2022.