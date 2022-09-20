أشاد المدير الفني المغربي عبدالقادر يومير، بإمكانيات مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، متمنيًا تواجده مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022.

عودة النجوم

وأعرب يومير عن سعادته بانتهاء الأزمات مع حكيم زياش والمنتخب المغربي بعد قدوم المدير الفني وليد الركراكي خلفًا لوحيد خليلوزيتش، وشدد على أنه في انتظار عودة ماكينة الأهداف عبدالرزاق حمدالله.

عبدالرزاق حمدالله يتألق

ولفت عبدالقادر يومير خلال تصريحاته لـ”هسبريس”، إلى أن وجود عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة “لم يعد يحتمل النقاش بين اثنين”.

وأوضح أن حمدالله وفقًا لتصريحات الركراكي يغيب عن القائمة لعدم الجاهزية، مضيفًا: “رغم أنه سجل هدفين مع أول ظهور له بعد رفع العقوبة عليه، ننتظر عودته في أقرب فرصة ممكنة والاستفادة من آلته الهجومية في مونديال قطر”.

ووصف يومير، عبدالرزاق حمدالله بـ”رونالدو المغرب”، واختتم تصريحاته بشأن المهاجم الاتحادي قائلًا: “هي ليست مجاملة، لكنها الأرقام تتحدث؛ هي الأرقام وحدها التي تضع المهاجمين في تصنيفات مختلفة”.

وغاب حمدالله عن الاتحاد في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي بسبب عقوبة الإيقاف، قبل أن يتم تعليقها من قبل مركز التحكيم، ليشارك ويخطف الأنظار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).