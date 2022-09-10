أشارت وزارة الصحة إلى بعض البدائل الصحية للوجبات الخفيفة خلال اليوم، بعيدًا عن الوجبات السريعة وغيرها من الخيارات التي قد تضر الجسم على المدى الطويل.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “10 وجبات صحيّة، بأقل من 100 سعرة حراريّة لن تتسبب في زيادة الدهون في جسمك”.

10 بدائل صحية:

واقترحت 10 بدائل الصحية للوجبات الخفيفة تتمثل في: ـ كوب توت. ـ حبة برتقال. ـ كوب بطيخ. ـ نصف كوب شوفان. ـ 3 أكواب فشار. ـ نصف حبة أفوكادو. ـ كوبين من الفراولة.

وجبات خفيفة تهدد بسرطان الأمعاء:

أظهرت دراسة حديثة أن الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

تفاصيل الدراسة:

وفحص باحثون في الولايات المتحدة بيانات من ثلاث دراسات صحية رئيسية طويلة الأمد شملت أكثر من 46 ألف رجل وحوالي 160 ألف امرأة، تم تتبعهم لمدة 24 إلى 28 عامًا.

وتم تحديد 3216 حالة إصابة بسرطان الأمعاء خلال هذه الفترة، حيث استخدم الأكاديميون بيانات عن الحالات والأنظمة الغذائية لتحديد مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجدوا أن الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك المشروبات الغازية، والخبز التجاري والكعك والبسكويت والحلويات تزيد من الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث تم ربط المنتجات الجاهزة للأكل أو المنتجات الحرارية المجهزة مسبقًا بهذا الخطر.