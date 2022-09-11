أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أبرز مخالفات الصيد وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

مخالفات صيد الكائنات الفطرية

وأشار في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أن أهم المخالفات الموضحة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، تتمثل في:

ـ الصيد بدون ترخيص.

ـ الصيد في الأماكن المفتوحة.

ـ الصيد في أوقات محظورة.

ـ عدم حيازة ترخيص أثناء الصيد.

ـ صيد أنواع محظورة من الكائنات الفطرية.

ـ صيد الحوامل من الكائنات الفطرية.

ـ بيع الكائنات الفطرية المصيدة وتصديرها دون ترخيص.

ـ استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية.

ـ استخدام الأسلحة النارية، وبنادق الرش، والشباك، والمصايد.

نقص أعداد الطيور المهاجرة

وفي وقت سابق؛ أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة جاء لدورها المهم في التوازن البيئي وسلامة السلاسل الغذائية وتلقيح الأزهار والحد من الحشرات التي تسبب آفات خطيرة للغطاء النباتي.

وأشار إلى أن تناقص أعداد الطيور المهاجرة يتسبب في زيادة أنواع من الحشرات الضارة بالغطاء النباتي مثل اليرقة التي تنخر جذوع شجرة الطلح وتتسبب بموتها، كما أن تنظيم الصيد يُسهم في استدامته والمحافظة على التنوع الأحيائي إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة.