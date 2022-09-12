أفاد تقرير جديد من حكومة اليابان بأن الجنازة الرسمية المقررة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي لقي حتفه بالرصاص خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، من المتوقع أن تتكلف حوالي 12 مليون دولار.

تكاليف الأمن

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، من المقرر أن تنفق اليابان حوالي 1.65 مليار ين (12 مليون دولار) على الجنازة، وفقًا للتقرير، حيث يشمل تكاليف الأمن والاستقبال.

ووافقت الحكومة في أواخر أغسطس على ميزانية أكثر تواضعا قدرها 250 مليون ين للجنازة، لكنها واجهت انتقادات ووُصف المبلغ بأنه غير واقعي ويتجاهل النفقات الضخمة لأمن واستضافة كبار الشخصيات.

تكلفة ضخمة

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة تقدر الآن وصول الرسوم الأمنية للجنازة إلى حوالي 800 مليون ين، في حين تتكلف استضافة الوفود الأجنبية حوالي 600 مليون ين.

وقال ماتسونو ردا على سؤال حول ما إذا كان إجمالي تكلفة الجنازة الرسمية سيكون حوالي 1.7 مليار ين “إذا قدمنا تقديرا مبسطا، أعتقد أن الإجمالي سيكون قريبا مما قلته”.

رؤساء دول ووفود أجنبية

ومن المتوقع حضور حوالي 6 آلاف ضيف الجنازة التي تقام يوم 27 سبتمبر في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو.

ومن بين هؤلاء الضيوف أكثر من 190 وفدًا أجنبيًا، ومن المتوقع أن يضم 50 منها رؤساء دول، وفقًا لتصريحات ماتسونو.