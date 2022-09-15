انطلقت مساء أمس الأربعاء، مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 في حفر الباطن، والتي تستمر لمدة 4 أيام متتالية، بتنظيم أمانة حفر الباطن في منتزه الشمال.

وعمّت الاحتفالات أرجاء المحافظة وتزينت الشوارع والطرق بأعلام المملكة وصور ولاة الأمر – حفظهم الله – وتفعيل الشاشات الإلكترونية بهوية اليوم الوطني – هي لنا دار -.

15 ألف زائر

كما شهد اليوم الأول من الاحتفالات لهذا العام تفاعلًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظةـ وتجاوز عدد الزوار بموقع الاحتفالات 15 ألف زائر وزائرة بمختلف الفئات العمرية.

تنوع الفعاليات

وتنوعت الفعاليات مابين مسرح ومنطقة الطفل وفعاليات ترفيهية وأمسيات إنشادية أحياها كلٌّ من الفنانين “بندر بن عوير – ماجد الرسلاني” وأضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة بأشكالها وألوانها الجاذبة.

واشتمل الاحتفال أيضًا على عدة فعاليات أخرى من بينها قسم الرسم الذي شهد مشاركات متميزة من شباب وشابات المحافظة، وضمت معرض -هي لنا دار- وأركان الأسر المنتجة والحرفيين ومنطقة للمأكولات والعربات المتنقلة، بالإضافة لعريش الضيافة المجانية وركن الهطاة المجاني والذي خدم الزوار منذ لحظة انطلاق الاحتفال حتى الـ12:00 ص.