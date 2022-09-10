انطلقت اليوم السبت، التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (42)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

فيديو | مراسل #الإخبارية أسامة العبيدي: برعاية خادم الحرمين الشريفين..

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن وتستمر حتى 25 من الشهر الحالي#نشرة_النهار pic.twitter.com/2Ervsjl87S — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 10, 2022

وتستمر مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية حتى 25 صفر لعام 1444هـ، حيث بلغ عدد المشاركين منذ انطلاق هذه المسابقة وحتى الدورة الـ 42 لها أكثر من 6400 مشارك بها من كافة دول العالم، فيما يشارك في هذه الدورة 153 متسابقًا من 111 دولة برحاب الحرم المكي.

فروع المسابقة

وهناك لجنة للتحكيم مخصصة من المشايخ والمتخصصين في دراسات القرآن، وتتكون المسابقة من 5 فروع هي:

وتتكون المسابقة من 5 فروع:

الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.

الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.

الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الرابع: حفظ 15 جزءًا متتاليًا مع حسن الأداء والتجويد.

الخامس: حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد وهو الفرع المخصص للدول غير العضوية في منظمة التعاون الإسلامي.