شهدت انطلاقة دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي، تألقًا لافتًا من الفرق على الصعيد الهجومي، لتنتهي مباراة واحدة بالتعادل بعد مرور جولتين.

دوري روشن الأكثر انتصارات أول جولتين:

ويُعد دوري روشن السعودي هذا الموسم، هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في أول جولتين برصيد 16 انتصارًا، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة واحدة جمعت بين الاتحاد والاتفاق، وشهد تسجيل 37 هدفًا.

وكان موسم 2017/ 2018 من الدوري السعودي للمحترفين هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في أول جولتين برصيد 11 انتصارًا من 14 مباراة، ثم موسم 2014/ 2015، والذي شهد 9 انتصارات و5 تعادلات.

جدول ترتيب الدوري:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ9 نقاط من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن كل من؛ الشباب، التعاون، ضمك والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما تملك 4 فرق 3 نقاط، وهي؛ الفتح، الرائد، النصر وأبها، ثم الاتفاق برصيد نقطة، يليه الوحدة بدون رصيد، متساويًا مع الخليج، الفيحاء، العدالة والباطن.