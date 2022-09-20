أكد عضو مجلس إدارة مكافحة التدخين نقاء، محمد الدوسري أن 20% من السعوديين مدخنون و4%؜ منهم فتيات.

فيديو | عضو مجلس إدارة مكافحة التدخين نقاء د. محمد الدوسري: 20% من السعوديين مدخنون و4%؜ منهم فتيات.. والدخان العادي والإلكتروني ضررهما واحد#الراصد pic.twitter.com/6KSi2lk8hq — الراصد (@alraasd) September 13, 2022

ضرر واحد:

وتابع الدوسري في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الدخان العادي والإلكتروني ضررهما واحد.

مخاطر التدخين على القلب:

وفي وقت سابق، حذر استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر من تضاعف نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند عمر الـ 55، مشيرًا إلى أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل احتمالية الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمر في التدخين خلال الخمس سنوات التي تليها.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر”: “التدخين يسبب جروحًا ميكروسوبية في بطانة شرايين القلب التاجية، ويقلل من قطرها بالانقباض، ويزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة، ويرفع الكوليسترول لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية”.