انطلقت فعاليات برنامج “حياك” أمس لتهيئة المعلمات الجدد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 221 معلمة وحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري، وعدد من القيادات التعليمية وذلك بمبنى الإدارات النسائية بتعليم المنطقة.

تهيئة المعلمات

وقالت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، إن البرنامج يهدف إلى التهيئة والاستعداد للمعلمات المستجدات لاستلام المهمات الوظيفية الجديدة، وتوفير الممكنات المعرفية والمادية كافة الداعمة لهن، ومساعدتهن على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أهمية الاجتهاد للوصول إلى الريادة كُلاً في مجالها وعملها.

ورش عمل بالبرنامج

ويشتمل البرنامج على العديد من ورش العمل المتنوعة التي تمكن المعلمات الجدد من استيعاب اللوائح والأنظمة والحقوق والواجبات الخاصة بالمعلم والتطوير المهني واللوائح والأنظمة وخصائص النمو لدى الطالبات.

يُذكر أن برنامج “حياك”، يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات الجدد والإسهام في رفع كفاءة الأداء التدريسي ، وتحسين المخرجات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.