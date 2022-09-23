23 % من الأمريكيين راضون عن الكونجرس

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” أن نسبة تأييد الأمريكيين لـ الكونجرس وأدائه ارتفعت إلى 23% بعد أن كانت 16% في يونيو، و22% في يوليو الماضيين. لا رضا: وقالت مؤسسة “غالوب” الأمريكية المتخصصة في الإحصاء والتحاليل: إن 75% من الأمريكيين غير راضين عن الطريقة التي يتعامل بها الكونجرس مع وظيفته، بينما عبر 23% عن رضاهم، وهي أعلى نسبه له في العام 2022. وذكرت المؤسسة أن موافقة الأمريكيين على الكونجرس الـ 117 الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بلغت ذروتها عند 36% في مارس 2021، وبلغت أدنى مستوى لها عند 16% في يونيو 2022. ومع ذلك، فإن العديد من الانتصارات التشريعية للديمقراطيين في أواخر يوليو وأوائل أغسطس أدت على ما يبدو إلى زيادة في الموافقة على الكونجرس إلى 22% في استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” في أغسطس. تحسن الموافقة: وأوضحت المؤسسة أنه قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي، تحسنت موافقة الأمريكيين على الكونجرس لكنها لا تزال منخفضة نسبيًّا، مشيرة إلى أن معدلات التأييد المنخفضة في الكونجرس قبل الانتخابات لا تبشر بالخير للحزب الذي يسيطر على الكونجرس. وبينت أن التأييد المنخفض للكونجرس، جنبًا إلى جنب مع رئيس غير شعبي نسبيًّا، وضعف الثقة الاقتصادية وقلة الرضا عن اتجاه الولايات المتحدة، لا يمثلان عادة علامة جيدة لحزب الرئيس.

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