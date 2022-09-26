قال وزير الصناعة بندر الخريف إن القطاع الصناعي شهد توفير أكثر من 26 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 55% خلال النصف الأول من عام 2022 .

وأضاف الخريف أن هذه الفترة شهدت تحقيق عدد من الإنجازات التي كانت نتاج تحسّن البيئة الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الإعلان عن مشاريع تعدينية جديدة، وإطلاق برنامج مصانع المستقبل.

ولفت إلى وجود 3 مشاريع استثمارية تحت التطوير بقيمة تتجاوز الـ 35 مليار ريال.

التقييم الذاتي في القطاع الصناعي

وبالأمس أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 7 آلاف مصنع قد أكمل عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وذلك ضمن خطط برنامج مصانع المستقبل الذي يركز في مرحلته الأولى على تحويل 4,000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة.