كشف الدكتور علي بن محمد السواط، أمين منطقة الباحة، استعدادات المنطقة للاحتفال باليوم الوطني 29 والمقرر له بعد غد الجمعة.

فيديو | أمانة الباحة تجهز أكثر من 272 منتزها وحديقة لاستقبال زوارها احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/vHu3UQ8A1n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2022

وقال “السواط” خلال حديثه عبر قناة الإخبارية: “وضعنا خطة عمل لليوم الوطني، وكانت هناك استعدادات لوجيستية كثيرة لمظاهر الاحتفال”.

وأضاف: “تم تحسين وتجميل مداخل منطقة الباحة والساحات والميادين وتم تجهيز أكثر من 272 منتزهًا وحديقة وأماكن فعاليات مساحتها 5 ملايين متر مربع”.

وتابع:”نتوقع قدوم أعداد ليست بقليلة من المدن والمناطق الكبرى في المملكة، خصوصًا أن الأجواء في الباحة رائعة”.

وعن التجهيزات اللوجيتسية قال:” تم تركيب أكثر من 20 ألف علم في الشوارع الرئيسية بالباحة و110 آلاف متر طولي من الإضاءات الخضراء على المباني والمرافق الحكومية بالمنطقة، وكذلك 1500 تهاني تضمن صور ولاة الأمر، وأكثر من 50 شاشة تليفزيونية ومجسمات جمالية لهوية اليوم الوطني بعدد 100 مجسم وزعت في الميادين وإضاءات خاصة على سفوح الجبال.