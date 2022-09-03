لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بعد تطور إشكال فردي في صالة للأفراح في لبنان إلى عراك واشتباك بالأيدي، أعقبه إطلاق للنار.

وحسب المعلومات فإن إطلاق النار الذي وقع في صالة للأفراح في خراج بلدة قبعيت العكارية، شمالي البلاد، أدى إلى مقتل صاحب الصالة ونجله وزوجته، فيما نجله الثاني بحالة حرجة.

نقل الضحايا للمستشفى:

وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى الحبتور للمعالجة، فيما يسود توتّر كبير في البلدة.

وحضر إلى مكان الحادث أفراد من القوى الأمنية، في حين تُبذَل المساعي مع فعاليات المنطقة لتهدئة الوضع وإعادة الهدوء.