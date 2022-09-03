تسبب قرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، باستبعاد كل من عبدالرحمن غريب لاعب النصر والحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال وضم محمد كنو لاعب الهلال في إثارة الجدل لدى الجمهور، وذلك قبل انطلاق معسكر سبتمبر في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وكان المدرب رينارد قرر ضم محمد كنو لاعب الهلال وهو موقوف لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع نادي النصر، بجانب استبعاد الحارس المعيوف وهو متألق مع الهلال بالفترة الحالية وكان سببًا في فوز أزرق الرياض بكأس سوبر لوسيل الجمعة الماضية.

كذلك قرر رينارد استبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النصر رغم توقعات الكثير من الجماهير والنقاد بتواجده في قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر.

القرارات أثارت الجدل حول ما يفكر فيه رينارد مع الاعتراض على كيفية عدم ضم المعيوف الذي تألق مع أزرق الرياض واستدعاء محمد العويس الذي لم يشارك كثيرًا مع الهلال مؤخرًا.

تفاصيل معسكر المنتخب السعودي في سبتمبر

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أليكانتي خلال الفترة من 17 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 الذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.