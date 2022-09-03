3 لاعبين تحت مجهر كلاسيكو النصر والاتحاد

كلاسيكو النصر والاتحاد

صيام تهديفي

ستشهد مباراة النصر والاتحاد الأحد المقبل في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين، العديد من الأحداث المثيرة كما يُسلط الضوء على بعض اللاعبين المنتظر منهم تقديم الأداء الفني المناسب. ويرى الوسط الرياضي حاليًا بالمملكة مجموعة من ردود الفعل المثيرة حول قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله ومدى جاهزيته لخوض مواجهة النصر من عدمه، في حال لم يصدر قرار جديد بإعادة إيقافه، بجانب وجود احتمالية لغياب البرازيلي رومارينيو لم تتأكد حتى الآن.المغربي حمدالله في حال شارك سيسعى لقيادة العميد للفوز في مرسول بارك وللتسجيل في شباك النصر أمام أعين جماهيره وفي أرضه لتوجيه رسالة لإدارة النصر أنها كانت مخطئة في التخلي عنه.ويرغب رومارينيو كذلك في كسر صيامه التهديفي والتسجيل في شباك النصر كذلك في مرسول بارك.اللاعب الثالث المتوقع تألقه هو عبدالرحمن غريب المنضم لـ النصر من الأهلي بعد هبوطه لـ دوري يلو، حيث تم إثارة ضجة حول صفقته بعد اهتمام الهلال به، لكن أصفر الرياض حسم الصفقة لمصلحته.